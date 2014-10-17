В петербургском комитете по развитию туризма рассказали о покорении TikTok

Ведомство освоило почти все популярные соцсети.

Петербургский комитет по развитию туризма начал развиваться в соцсети TikTok. Как рассказал "Петербургский дневник", площадку под аккаунтом Visit Petersburg комитет начал осваивать минувшим летом после запуска акции #RussiaTravel, придуманной главой Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. По этому хэштегу можно было увидеть онлайн-экскурсии по разным городам России, в том числе и по Петербургу.

Как отметили в комитете, ведомство перешло в TikTok, освоившись в других популярных соцсетях вроде "ВКонтакте", Facebook и в Instagram, в планах у комитета есть и регистрация в приложении Likee. По словам главы ведомства Сергея Корнеева, главным двигателем туризма является "сарафанное радио", и во многом эту роль выполняют именно соцсети. Дети и молодежь, которых в подобных соцсетях большинство, могут стать побудителями к семейным путешествиям.

В своем аккаунте в TikTok с 10,6 тысячи подписчиков и 45 тысячами лайков показывают виды города под музыку, публикуют конкурсы, советы, говорящие картины со статуями, а также информацию о мероприятиях и исторические факты о городе. Наполняет аккаунт комитета отдел по связям с общественностью и СМИ Городского туристско-информационного бюро. В дальнейшем комитет готовится выкладывать в TikTok видеообзоры популярных локаций, конкурсы с розыгрышами и прямые эфиры.

Ранее мы писали, что петербуржцы выбрали для отдыха в феврале Сочи.

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