Комитет по природопользованию проверил воздух на улице Маршала Казакова

Местные активисты накануне сами проверили качество воздуха и назвали его грязным.

В минувшую среду, 17 июня, сотрудники Мобильной экологической дежурной службы посетили Красносельский район, чтобы проверить качество воздуха. Как сообщили в комитете по природопользованию, накануне в соцсетях и СМИ появились сообщения об активистах, которые замерили качество воздуха и заявили о превышении концентрации опасных веществ.

Специалисты проверили воздух у жилого дома №68 корпус 1 по улице Маршала Казакова и у остановки на пересечении Маршала Казакова с улицей Доблести. В результате наблюдений выявлено, что концентрация загрязняющих веществ не превысила гигиенических нормативов и сообщения активистов не соответствуют действительности: в России допустимы 160 мкг/м3 взвешенных частиц диаметром менее 2,5 мкм и 300 мкг/м3 частиц диаметром менее 10 мкм. В воздухе крупных городов чаще всего фиксируются оксиды углерода и азота, диоксиды азоты и серы и упомянутые взвешенные частицы.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в водоемах Петербурга "зацвела" вода и начали отмирать водоросли.

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