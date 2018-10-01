Экологи ликвидировали нефтеразлив на реке Сестре в поселке Белоостров

Виновником загрязнения оказались локальные очистные сооружения.

В минувшее воскресенье, 23 августа, экологической дежурной службе Петербурга сообщили о разливе нефтепродуктов на реке Сестре в поселке Белоостров Курортного района. Как рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, специалисты немедленно выехали на место и подтвердили наличие загрязнений.

Для локализации тонкой пленки нефтепродуктов экологи установили боновые ограждения в районе дома №5 по Сестрорецкому шоссе. На следующий день экологическая бригада собрала накопившиеся у ограждений 20 кг нефтеводной смеси, а источник загрязнений оказались переполненные из-за дождя локальные очистные сооружения (ЛОС). В акватории установили еще две нитки сорбирующих бонов, поступление грязной воды в реку пресекли. Сейчас специалисты занимаются очисткой ЛОС.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию