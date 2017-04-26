Комитет по природопользованию опроверг информацию о создании фонда геологической информации

В комитете по природопользованию ответили, что такое учреждение существует давно, и любой петербуржец может получить информацию о состоянии "подземелья" Северной столицы.

Утром 21 августа в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге появился фонд геологической информации. Однако в комитете по природопользованию Piter.TV ответили, что такое учреждение существует давно, и любой петербуржец может получить информацию о состоянии подземелья Северной столицы.

Сказать, что фонд создан вчера – нельзя. Просто вступило в силу новое распоряжение, были внесены изменения. Территорийальный геологический фонд был создан давно, в 2000-х годах. Пресс-служба комитета по природопользованию.

Ранее сообщалось, что информацию о городских подземельях объединили в специальном фонде.

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