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Комитет по природопользованию опроверг информацию о создании фонда геологической информации
Сегодня, 11:28
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alexandra08
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Комитет по природопользованию опроверг информацию о создании фонда геологической информации

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В комитете по природопользованию ответили, что такое учреждение существует давно, и любой петербуржец может получить информацию о состоянии "подземелья" Северной столицы.

Утром 21 августа в СМИ появилась информация о том, что в Петербурге появился фонд геологической информации. Однако в комитете по природопользованию Piter.TV ответили, что такое учреждение существует давно, и любой петербуржец может получить информацию о состоянии подземелья Северной столицы.

Сказать, что фонд создан вчера – нельзя. Просто вступило в силу новое распоряжение, были внесены изменения. Территорийальный геологический фонд был создан давно, в 2000-х годах.

Пресс-служба комитета по природопользованию.

Ранее сообщалось, что информацию о городских подземельях объединили в специальном фонде.

Фото: pixabay.com

Теги: комитет по природопользованию , фонд геологической информации
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб

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