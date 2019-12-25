В КГА уточнили порядок согласования остекления балконов в многоквартирном доме

Решить вопрос с остеклением балкона в одиночку невозможно, заметили в комитете.

В петербургском комитете по градостроительству и архитектуре уточнили порядок согласования остекления балконов в жилищах многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе КГА, Правила благоустройства диктуют необходимость единого внешнего вида балконов, их элементов на фасаде и самого здания. Выполнить это требование можно только при разработке проекта благоустройства всего фасада или здания.

Отмечается, что рассмотреть вопрос можно, если управляющая компания или уполномоченный представитель собственников квартир подаст заявление на комплексное изменение проектного решения по балконам. Согласовать остекление балкона в индивидуальном порядке только одним жильцом многоквартирного дома невозможно – необходимо провести собрание собственников. В КГА подаются сначала заявление для получения задания на разработку проекта (остекления балконов), затем заявления от заинтересованного лица в целях согласования того же проекта. Далее комитет решит, выдавать задание на комплексное остекление фасада или нет. Чиновникам нужно будет учесть уже размещенные конструкции остекления и возможность их сохранить без нарушения облика здания.

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