КГА начинает прием заявок на участие в международной конференции

XIV международная конференция "Ландшафтный дизайн города" пройдет в ноябре.

В четверг, 9 сентября, комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга начал прием заявок на XIV международную конференцию "Ландшафтный дизайн города", которая состоится 17-18 ноября 2021 года. Эксперты обсудят вопросы создания общественных пространств в условиях развития мегаполисов и новой информационной реальности.

Стать докладчиками приглашают специалистов в области архитектуры, дизайна городской среды, благоустройства. Участие возможно в качестве докладчика или слушателя в очной или заочной форме, подать заявку можно на сайте комитета до 24 сентября.

Подать заявку на участие в качестве слушателя конференции можно с 9 сентября по 17 ноября 2021 года через форму онлайн-регистрации на сайте комитета. Количество мест очного участия ограничено.

Ранее мы писали, что в Петербурге до конца года благоустроят 43 общественных пространства.

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