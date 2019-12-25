Из-за интенсивного листопада было увеличено количество уборочной техники в Петербурге

Опавшие листья собираются подметально-уборочными машинами в процессе чистки дорожного полотна.

В понедельник, 27 сентября, улицы Петербурга вышли убирать 511 единиц техники дорожных предприятий Комитета по благоустройству. В течение минувшей недели днем городские дороги чистили и мыли в среднем около 450 машин. Количество техники увеличено из-за интенсивного листопада. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Опавшие листья собираются подметально-уборочными машинами в процессе чистки дорожного полотна. За чистотой тротуаров следят и работники ручного труда. На уборку пешеходных зон вышли 934 дворника.

На прошлой неделе дорожные предприятия собрали и вывезли с городских магистралей более 1,3 тыс. кубометров мусора и 2,1 тыс. тонн смёта, в том числе листьев.

За работой уборочной техники горожане могут следить в онлайн-режиме на официальном сайте Комитета: https://ut.kb.gov.spb.ru/.

Ранее прокуратура Петербурга уличила сотрудников крупнейшего дорожного предприятия в служебном подлоге.

Фото: Piter.tv