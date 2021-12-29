Комику Мирзализаде установили срок нежелательности пребывания в России до 2035

МВД ранее признало пожизненно нежелательным пребывание артиста в РФ.

Стендап-комику Идраку Мирзализаде сократили срок нежелательности пребывания в России с пожизненного до 2035 года. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин.

По словам защитника, данное решение суда будет обжаловано.

Во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Сергей Бадамшин, адвокат

Напомним, в прошлом году в одной из программ Мирзализаде рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских. Прокуратура Центрального округа Москвы пришла к выводу, что Мирзализаде своей шуткой "публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Сам Мирзализаде заявил, что его слова были вырваны из контекста и призывал суд послушать выступление полностью, так как оно посвящено проблеме ксенофобии. За свою шутку комик получил 10 суток ареста, а затем МВД признало пожизненно нежелательным его пребывание в России.

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Фото: скриншот Youtube / Stand-Up Club #1