Уйба обратился к жителям и заявил, что это "огромная ответственность для всех".

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений с 29 мая. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба.

По его словам, решение было принято на заседании оперативного штаба. С 29 мая начнёт работать сфера услуг — это парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки. Также начнут функционировать магазины с непродовольственными товарами. Площадь их торгового зала не должна быть больше 400 квадратных метров, у магазина должен быть отдельный вход с улицы.

На каждого покупателя должно приходится не меньше четырёх квадратных метров свободного пространства. Все посетители должны быть в масках и перчатках.

Парикмахерские и салоны красоты должны работать в режиме предварительной записи.

Уйба обратился к жителям и заявил, что это "огромная ответственность для всех". Он добавил, что при игнорировании жителями санитарных норм придётся вернуться к прежним ограничениям.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки.

Видео: ВК/Республика Коми