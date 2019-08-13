Фильм "Чокнутый профессор" с Эдди Мерфи получит второй ремейк

Дата реализации не названа.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что компания Project X Entertainment приобрела права на съемки ремейка комедии "Чокнутый профессор". Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издание Deadline.

О датах релиза не сообщается. Кроме того, в настоящий момент Project X Entertainment ещё не успела открыть кастинг для актеров.

Напомним, что самый первый фильм о чокнутом профессоре снял Джерри Льюис в 63-м году. Позже вышел культовый ремейк в 96-м с Эдди Мерфи. А через четыре года состоялась премьера "Чокнутый профессор 2: Семья Клампов".

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Видео:юмор/YT