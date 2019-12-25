Комбинат им. Кирова взялся за производство нити для медицинских масок

До конца апреля комбинат планирует выпустить свыше 200 миллионов метров нити, из которой получится свыше 60 млн масок.

Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова перешел на производство нити для медицинских масок, сообщила 30 марта пресс-служба компании "Бронка Групп", в которую входит предприятие. До конца апреля комбинат планирует выпустить свыше 200 миллионов метров белой армированной нити, чтобы помочь передовым компаниям ускоренно выпускать так необходимые сейчас средства защиты. Из 200 млн метров ниток получится порядка 60 миллионов масок.

Отмечается, что работа на комбинате идет в четыре смены, такой график будет держаться до тех пор, пока бизнесу и государству больше не нужно будет так много сырья для производства медицинских масок.

Одним из главных заказчиков предприятия стало ООО "Дельрус", поставляющий маски регионам России в условиях пандемии.

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Фото: пресс-служба "Бронка Групп"