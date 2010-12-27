МО "Балканский" отказался регистрировать команду Павла Швеца на выборах

Два МО под различными предлогами отказали 20 активистам в регистрации кандидатуры.

Активист Петербурга Павел Швец заявил о том, что его партию отказались регистрировать на выборах в Петербурге. Спикер написал об этом в собственном аккаунте в социальных сетях. В общей сложности чиновники отказали в кандидатуре 20 членам "Партии Роста".

Конкретные претензии местный житель адресовал двум муниципальным образованиям. Отказ в регистрации поступил в МО №75 и МО "Балканский" Фрунзенского района города. Швец считает, что основания для отказа не вполне законны. В частности, комиссию не устроило то, что кандидаты не казали данные о судимости, хотя если человек не был судим, то по закону эту информацию можно не указывать.

Швец добавил, что из-за этого он также потерял возможность избираться на пост губернатора Петербурга. Напомним, что активист занимается защитой парка Интернационалистов. Он выпускает периодическое издание "Новое Купчино",

Ранее Piter.tv писал о том, что ЛДПР хочет сотрудничать со Смольным.

Фото: Piter.tv