Россия впервые за долгое время не смогла выйти в весеннюю стадию.

Вячеслав Колосков назвал позором российского футбола выступление клубов в еврокубках. Впервые с сезона 2001/2002 года весенняя стадия турнира пройдет без участия России. Почетный президент РФС считает такую ситуацию недопустимой. Об этом сообщили в "ТАСС".

Оценка однозначная - это просто провал, вряд ли кто-то мог прогнозировать, что так дружно все шесть команд выступят...Сколько бы ни говорили, что лига у нас прогрессирует, команды становятся сильнее, в финансовом плане окрепли, на практике всего этого нет прокомментировал специалист

Два клуба вылетели в предварительном раунде (на стадии квалификации), даже не дойдя до группового. Это касается московского "Спартака" и тульского "Арсенала". Остальные команды покинули турнир до плей-офф. Замена системы, послабление лимита на легионеров ни к чему не привели, хотя руководство футбольных клубов очень на это рассчитывало. РФС пришлось пойти на уступки. В результате эти меры не только не сохранили позиции, но и опозорили российский футбол.

Ранее Piter.tv писал о том, что Семак не считает вылет "Зенита" из еврокубков катастрофой.

Видео: YouTube/Держи Передачу