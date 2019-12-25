На кадрах засняты БТР, стоящие на обочине дороги.

Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией. Об этом сообщили журналисты из "Новой газеты". Они опубликовали кадры, заснятые в республике около границы с РФ. На видеозаписи видно колонна военной техники. В ней замечены БТР.

Авторы публикации рассказали, что видео сделано из движущейся машины. Из салона автомобиля видно, что около десяти бронетранспортеров стоят на обочине дороги. Однако журналистам неизвестно, когда именно и где были сделаны кадры.

Напомним, что ранее под Минском были задержаны 33 гражданина РФ. В Белоруссии считают, что все лица имеют отношения к боевикам ЧВК "Вагнера". Они якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране во время избирательной кампании. В МИД России подобная трактовка приезда россиян вызвала недоумение.

Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены.