Колонны российских войск вошли в Донбасс

В соцсетях распространилось видео с пересечением границы с Донбассом российскими военнослужащими.

Колонны российских войск и техники вошли на территорию Донбасса. Об этом рассказали местные журналисты. Ролик с доказательством операции выложил в социальных сетях военный корреспондент Юрий Котенок. Подразделения армии РФ начали выполнять приказ президента России Владимира Путина. Известно, что силовики пересекли государственную границу с Донецкой и Луганской народными республиками в районе Ростовской области. На представленных кадрах видно, что в свете фар в темное время суток движется транспорт.

Напомним, что вечером 21 февраля в Москве президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР в существующих сейчас границах. Также глава государства подписал с руководством ДНР и ЛНР соглашение о дружбе и взаимопомощи. Контракт действует 10 лет. В частности, Россия обязуется помогать Донбассу обеспечивать безопасность в регионе.

Зеленский назвал решение России "нарушением суверенитета Украины".

Фото и видео: Telegram / Русская весна

