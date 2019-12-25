Колокольню фонда "Газпрома" предложили построить у "Лахта Центра"

Изначально гигантскую колокольню предлагали установить у Смольного собора в центре Петербурга.

Историки и представители Смольного раскритиковали проект 140-метровой колокольни. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры, аффилированный с "Газпромом", предлагал установить ее у Смольного собора, в историческом центре Петербурга. Эксперты считают, что если и строить эту колокольню, то только в другом месте. Об этом пишет "Интерфакс".

Историк архитектуры Борис Кириков предложил возвести объект там, где нет архитектурных шедевров – за пределами исторического центра Петербурга. Замглавы Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик заявил, что проект "окажет негативное воздействие на облик города". Эксперты предложили построить гигантскую колокольню рядом с "Экспофорумом" или "Лахта-центром".

О том, что фонд "Газпрома" предлагает построить колокольню у Смольного собора, которую якобы не успел возвести Бартоломео Франческо Растрелли, стало известно в июле. Летом началась масштабная рекламная кампания в поддержку проекта.

Ранее "Метрострой" показал возведение конструкций станционного комплекса "Путиловской".

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