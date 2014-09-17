Коллонтай и Большой Смоленский проспект соединит новый разводной мост

Предварительная стоимость возведения новой переправы – в районе 15 млрд рублей.

В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что в ближайшее время построят новый разводной мост через Неву, который соединит Коллонтай и Большой Смоленский проспект в Невском районе. Он должен уменьшить нагрузку на соседних сотах. Об этом сообщает портал "Городская среда".

На сегодняшний день девелоперы разрабатывают проект строительства Большого Смоленского моста. Это предварительное название, также предполагается, чо мост будет разводным. Предварительная стоимость возведения новой переправы – в районе 15 млрд рублей.

Предполагается, что мост длиной около 500 метров будет шестиполосным. Развязку построят в районе Октябрьской набережной. Согласно проекту, на новой переправе будут предусмотрены также трамвайные пути.

Ранее на Пискаревском проспекте изменили маршруты общественного транспорта.

Фото: Piter.tv

