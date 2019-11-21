Коллекция Русского музея пополнилась "Портретом женщины с гранатовым кулоном": взгляд Piter.TV

Картину изъяли в Пулково у граждан КНР, они пытались вывезти ее из России.

Русскому музею передали спасенную картину Иогансона "Портрет женщины с гранатовым кулоном". Картину изъяли в Пулково у граждан КНР, они пытались вывезти ее из России. "Портрет женщины с гранатовым кулоном" было решено передать государству по решению суда.

Нам удалось предотвратить незаконный вывоз с территории Российской Федерации этой картины, которая представляет культурную ценность. По итогам экспертизы установлено, что ее стоимость составляет более полутора миллионов рублей. Павел Выменец, и.о. руководителя Северо-Западного СУ на транспорте СК

Художник известнейший, преподавал в Москве и в Петербурге, был три года директором Третьяковской галерее. Великолепный мастер живописи, у нас было четыре его работы, теперь пять произведений живописи Иогансона в Русском музее и восемь произведений графики. Владимир Гусев, директор Русского музея

Картина характерна для творчества художника 1950-1960 годов. Она находилась в семье Иогансона. Кто именно изображен на картине, остается неизвестным. Стоимость картины составляет более 1,5 миллиона рублей.

Фото и видео: Piter.TV