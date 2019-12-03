Коллекция Александра Васильева пополнилась платьями Началовой

Сценические наряды отдала мать певицы.

Коллекция историка моды Александра Васильева пополнилась платьями Юлии Началовой. Сценические наряды отдала мать певицы Таисия Николаевна. Об этом Васильев сообщил в своем Instagram.

Историк выразил благодарность за то, что его коллекция пополнилась очень ценными экспонатами. В частности, в его Фонд попало черное мини-платье, расшитое бисером и камнями. Также Таисия Николаевна отдала два платья в пол фиолетового и серебряного цвета.

Юлия Началова причина смерти

Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Накануне певицу срочно госпитализировали в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Артистку прооперировали, однако это не помогло. Она умерла от заражения крови и сердечной недостаточности.

Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище (участок № 17), рядом с могилой политолога Игоря Малашенко.

Ранее стало известно, кто сыграет Юлию Началову в биографическом фильме.

Фото: Instagram / alexandre_vassiliev

Видео: YouTube / Александр Васильев