Спрос на образование в колледжах вырос в Петербурге

В ходе приёмной кампании 2023 года число заявлений от абитуриентов в колледжи и техникумы среднего профессионального образования Северной столицы выросло на 30% по сравнению с цифрами за прошлый год. Об этом заявила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.
По данным руководителя, 27,5 % заявлений по конкурсам было принято из примерно 60 тыс. заявок. Основная часть поступающих выбирает в качестве специальности IT. Далее по востребованности идут такие направления, как графический дизайн, ювелирное дело, фотография.
Одновременно у абитуриентов угасает интерес к рабочим профессиям, необходимых для деятельности промышленных предприятий – речь идёт о токарях, операторах станков, фрезеровщиках и др. Приём заявлений на эти специальности даже пришлось продлить до конца ноября.
Ранее мы сообщили о том, что единую систему профориентации запускают в школах Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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