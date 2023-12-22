Число трансплантаций донорских органов в Петербурге увеличилось в семь раз

Особенно значительный прирост отмечен в пересадках печени (в девять раз), сердца (в восемь раз) и почки (в 5,5 раза).

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Петербурга Алексея Терешина, за 2023 год количество пересаженных органов выросло почти в семь раз. Об этом информирует "Петербургский дневник".

Особенно значительный прирост отмечен в пересадках печени (в девять раз), сердца (в восемь раз) и почки (в 5,5 раза). Общественное внимание к проблеме в пересадки органов растёт, что подтверждается выделением дополнительного финансирования, включая федеральное. В прошлом году было выполнено 211 трансплантаций (в сравнении с 32 в 2013 году), а за первые три месяца текущего года уже проведено почти 60 трансплантаций, в том числе 10 трансплантаций сердца.

Прогнозируется, что в будущем можно будет проводить от 250 до 300 трансплантаций в год. На начало марта в списке ожидания находится 792 пациента, нуждающихся в пересадке тех или иных органов. Алексей Терешин отметил, что трансплантация органов - это эффективная медицинская технология, спасающая жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Традиционно это относится к трансплантации сердца, почек и печени.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве люди массово сдают кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе".

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга (архив)