За год на трубах ГУП "ТЭК" стало на четверть меньше дефектов

Больше всего нарушений нашли на сетях Калининского района.

В Петербурге завершились работы по устранению дефектов после испытания теплосетей, находящихся в ведении ГУП "ТЭК". Как сообщили в пресс-службе предприятия, теплоэнергетики выявили 207 дефектов, что на 26% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что положительная динамика связана с быстрой реконструкцией труб и современными способами диагностики сетей на ранней стадии возникновения дефектов. Больше всего нарушений нашли на трубах Калининского района (45), где проводили повторные проверки, 33 дефекта зафиксировали в Колпинском районе, по два нарушения заметили и устранили в Московском и Кронштадтском районах. В остальных районах насчитывается от трех до 31 дефекта.

Всего "ТЭК" провел 263 гидравлических испытания на плотность и прочность, осенью, с 12 по 22 октября, специалисты проверят сети посредством температуры в 10 районах города. Обычно весеннее технологическое мероприятие вынужденно перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что на текущий ремонт жилых домов Петербурга потратят 5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV