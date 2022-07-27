Количество операций по пересадке донорских органов увеличилось в Петербурге

В Северной столице такие операции проводят 9 медицинских учреждений.

В Петербурге за 10 лет количество операций по пересадке донорских органов увеличилось в 5 раз. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 октября.

Кроме того, вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в 7 раз выросло количество операций по трансплантации донорских сердца и печени, а в 4 раза – по пересадке почек.

При поддержке Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и предоставлению дополнительного финансирования из федерального и городского бюджетов в 2023 году мы можем достичь уровня в 150 трансплантаций. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

В Северной столице такие операции проводят 9 медицинских учреждений. По состоянию на 1 октября в городском листе ожидания трансплантации органов находятся 754 пациента, из них 83,4% ожидают пересадку почки, а 16,6% – печени, сердца и легких.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге диспансеризацию уже прошли более двух миллионов человек

Фото: Piter.TV