Эвакуированы 15 человек.

Количество горящих домов в поселке в Иркутской области возросло до 24. Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренной службы. На данный момент силы ГУ МЧС приведены в режим ЧС. Возгорание началось на территории поселка Дальний.

В поселке Дальнем горят 24 дома - 11 жилых и 13 нежилых, существует угроза дальнейшего распространения огня. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее специалисты эвакуировали из зданий 15 человек. Сейчас местные жители размещены в объекте, принадлежащем местной администрации.

Несколько пожаров произошли в Ленобласти ночью.

Видео: Telegram / Life Shot