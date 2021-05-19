Количество горящих домов в поселке в Иркутской области возросло до 24. Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренной службы. На данный момент силы ГУ МЧС приведены в режим ЧС. Возгорание началось на территории поселка Дальний.
В поселке Дальнем горят 24 дома - 11 жилых и 13 нежилых, существует угроза дальнейшего распространения огня.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Напомним, что ранее специалисты эвакуировали из зданий 15 человек. Сейчас местные жители размещены в объекте, принадлежащем местной администрации.
Несколько пожаров произошли в Ленобласти ночью.
Видео: Telegram / Life Shot
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