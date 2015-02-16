Несколько пожаров произошли в Ленобласти ночью

Сообщения о возгораниях поступили из разных районов области после сильной грозы.

В ночь с 18 на 19 мая в пожарные части Ленинградской области поступило несколько сообщений о возгорании. Во Всеволожском районе в полночь загорелся частный дом, в Выборгском районе в два часа ночи пожар охватил два дома на участке 228 квадратных метров, в Киришском районе в 4 часа загорелась легковая автомашина.

Над тушением пожара во Всеволожском районе пожарные бригады трудились до 5 часов утра. Пожар в дачном доме садоводства "Север" охватил площадь около 70 кв.м.; от огня пострадал 54-летний мужчина. О пострадавших в других пожарах не сообщается. Во всех случаях районными отделами надзорной деятельности и профилактической работы организовано дознание.

Ранее по всей области прошел мощный грозовой фронт. Во многих местах были повреждены линии электропередач. О взаимосвязи аварий и пожаров пока не сообщается.

Фото: Pixabay