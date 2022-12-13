Стало известно количество голосов за объекты благоустройства в каждом районе Петербурга

До завершения регионального этапа голосования осталось 1,5 дня.

В среду, 31 мая, в Северной столице завершится региональный этап онлайн-голосования за объекты благоустройства. В преддверии объявления результатов "Петербургский дневник" опубликовал полный список районов по количеству голосов.

Как выяснилось, на данный момент первое место занимает территория вблизи дома №10 по Гренадерской улице в Выборгском районе – за её благоустройство отдали 56 965 голосов. Второе место с 51 049 голосами занимает участок набережной реки Охта, шоссе Революции от дома 51, корпус 3, до дома 63 в Красногвардейском районе. "Бронза" досталась Приморскому району и территории Ланская улица, дом 3 (50 452 голоса).

Далее в списке следуют объекты в Невском районе (50 074 голоса), Калининском районе (40 121 голос), Фрунзенском (33 682 голоса), Кировском (29 234 голоса), Пушкинском (27 728 голосов), Московском (24 176 голосов), Красносельском (23 643 голоса), Колпинском (23 223 голоса), Центральном (23 220 голосов), Василеостровском (19 844 голоса), Петроградском (12 156 голосов), Адмиралтейском (11 488 голосов), Петродворцовом (6978 голосов), Курортном (5812 голосов), Кронштадтском (4726 голосов).

Отдать свой голос за понравившейся объект может любой гражданин старше 14-ти лет на странице "Госуслуги. Решаем вместе" после прохождения авторизации.

Ранее мы сообщили о том, что в десяти районах Петербурга оборудовали новые безопасные пешеходные переходы.

Фото: Piter.TV