Количество аварийно-опасных участков сократилось в Петербурге

По итогам прошлого года установили 101 место концентрации аварий, это на 19 меньше, чем в 2020 году.

На петербургских дорогах уменьшилось количество аварийно опасных участков. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам Беглова, по итогам прошлого года установили 101 место концентрации аварий, это на 19 меньше, чем в 2020 году. Кроме этого, Беглов поручил на основе анализа аварийности подготовить предложения с конкретными адресами, где необходимо установить новые светофоры, ограждения и дополнительные камеры фото- и видеофиксации.

Ранее три человека погибли в массовом ДТП на КАД. В аварии пострадали "Газель", "КАМАЗ", Daewoo Matiz. ДТП произошло утром 21 марта на 133 км КАД в Кронштадтском районе. Все трое погибших ехали в "Газели".

Фото: pexels