Кокорин не сможет сыграть против "Зенита" из-за травмы

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не сможет сыграть против своей бывшей команды, петербургского футбольного клуба "Зенит". Футболист вновь получил травму. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер московской команды Доменико Тедеско.
По словам Тедеско, у Кокорина нет рецидива старой травмы. Он получил мышечное повреждение. Нападающему предстоит пройти 2-х недельный курс восстановления.
Игра "Зенита" и "Спартака" запланирована на субботу. Сине-бело-голубые будут играть в гостях у соперников в Москве. Встреча начнется в 19 часов.
Ранее мы писали, что Кокорин согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Рому".
Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин
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