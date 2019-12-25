Кокорин не сможет сыграть против "Зенита" из-за травмы

Футболист получил мышечное повреждение.

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин не сможет сыграть против своей бывшей команды, петербургского футбольного клуба "Зенит". Футболист вновь получил травму. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

По словам Тедеско, у Кокорина нет рецидива старой травмы. Он получил мышечное повреждение. Нападающему предстоит пройти 2-х недельный курс восстановления.

Игра "Зенита" и "Спартака" запланирована на субботу. Сине-бело-голубые будут играть в гостях у соперников в Москве. Встреча начнется в 19 часов.

Ранее мы писали, что Кокорин согласился на понижение зарплаты ради перехода в "Рому".

Фото: ВКонтакте / Александр Кокорин