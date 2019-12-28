Кокорин намекнул на сумму своей зарплаты в "Зените"

Футболист получает менее 20 тысяч рублей.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, сколько денег получает в петербургском клубе. Информация об этом прозвучала на телеканале "Звезда".

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что по контракту с "Зенитом" нападающий получает 20 тысяч рублей в месяц. Сам Кокорин, сославшись на пункт в контракте, по которому он не может назвать точные суммы своих вознаграждений, отметил, что Уткин "даже накинул" ему зарплату. Судя по всему, Кокорин получает менее 20 тысяч.

Ранее бывший глава "Спартака" прокомментировал ситуацию с Кокориным.

Фото: ФК "Зенит"