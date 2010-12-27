Александр Кокорин мечтает сняться в фильме Стивена Спилберга‍

Пока что 27-летний форвард сыграл самого себя в 8-й серии 3-го сезона сериала "Физрук".

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин рассказал болельщикам о своих желаниях. В частности, спортсмен хотел бы получить роль в фильме Стивена Спилберга‍. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, в настоящее время 27-летний форвард снялся только в 8-й серии 3-го сезона сериала "Физрук". Футболист признался, что после ему также поступали предложения, однако он не хотел "заниматься ненужными делами". В прочем, Кокорин готов сделать исключение и продолжить актерскую карьеру, если ему даст роль сам Спилберг.

Ранее мы писали, что травмированные футболисты "Зенита" вернулись на поле в матче против "Арсенала".

Фото: Instagram / kokorin9