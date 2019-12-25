Кофейное производство в Мурино могут приостановить по просьбе Дрозденко

Губернатор обратился в полицию и Роспотребнадзор.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в полицию и Роспотребнадзор с просьбой приостановить работу кофейного производства "Фаворит". Чиновник заявил, что предприятие не установило нормальную систему фильтрации, из-за чего распространяется ужасный запах, мешающий жителям Мурино. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

К предприятию обращались с требованием устранить запах в апреле, но никаких сдвигов с того момента не произошло. Тогда Дрозденко предупредил, что будет просить специалистов выписать предприсание, чтобы перенести цех обжарки. Теперь встанет вопрос о приостановки или закрытии производства.

Ранее мы писали, что в Мурино нашли пропавшую беременную жену бизнесмена.

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