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Кофейное производство в Мурино могут приостановить по просьбе Дрозденко
Сегодня, 15:25
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Кофейное производство в Мурино могут приостановить по просьбе Дрозденко

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Губернатор обратился в полицию и Роспотребнадзор.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в полицию и Роспотребнадзор с просьбой приостановить работу кофейного производства "Фаворит". Чиновник заявил, что предприятие не установило нормальную систему фильтрации, из-за чего распространяется ужасный запах, мешающий жителям Мурино. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

К предприятию обращались с требованием устранить запах в апреле, но никаких сдвигов с того момента не произошло. Тогда Дрозденко предупредил, что будет просить специалистов выписать предприсание, чтобы перенести цех обжарки. Теперь встанет вопрос о приостановки или закрытии производства.

Ранее мы писали, что в Мурино нашли пропавшую беременную жену бизнесмена.

Фото: pexels

Теги: александр дрозденко, кофейное предприятие, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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