Ко Дню памяти жертв блокады Дворцовый мост разведут под музыку военных лет

В следующем году в Петербурге отметят 80 лет со дня снятия блокадного кольца. В честь этого Дворцовый мост разведут под соответствующий плейлист.

В ночь с 8 на 9 сентября и с 9 на 10 сентября Дворцовый мост, символ Петербурга, будет разведен под специальный плейлист, собранный из архивных записей, включая период Великой Отечественной войны, в рамках шоу "Поющие мосты". Об этом пишет "Петербургский дневник".

При подготовке плейлиста были использованы фрагменты первой части Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии имени А. В. Александрова, инструментальные версии легендарных песен "На безымянной высоте", "Три танкиста", "Прощание славянки", "Синий платочек". Завершит трек-лист песня "Священная война", написанная в июне 1941 года.

Шоу "Поющие мосты", реализованное изданием "Петербургский дневник" с поддержкой Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, стало неотъемлемой частью городского культурного календаря с 2016 года. Каждый год оно приносит радость и восхищение сотням тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в честь Дня российского кино Дворцовый мост развели под музыку Андрея Петрова.

Фото: Piter.TV