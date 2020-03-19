Князь Монако Альбер Второй заразился коронавирусом. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на заявление дворца.
Сейчас состояние здоровья правителя не вызывает опасения.
Тест князя Альбера II на наличие коронавируса оказался положительным, - написано в сообщении из дворца.
Там же указано, что личный врач князя следит за его здоровьем. Этим же занимаются и специалисты Госпитального центра княгини Грейс.
Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей заболел коронавирусом.
Видео: YouTube / 60 Minutes
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