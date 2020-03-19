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Князь Монако Альбер Второй заразился коронавирусом

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Личный врач князя следит за его здоровьем.

Князь Монако Альбер Второй заразился коронавирусом. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на заявление дворца.
Сейчас состояние здоровья правителя не вызывает опасения.

Тест князя Альбера II на наличие коронавируса оказался положительным, - написано в сообщении из дворца.

Там же указано, что личный врач князя следит за его здоровьем. Этим же занимаются и специалисты Госпитального центра княгини Грейс.

Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей заболел коронавирусом.

Видео: YouTube / 60 Minutes

Теги: коронавирус, монако, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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