Личный врач князя следит за его здоровьем.

Князь Монако Альбер Второй заразился коронавирусом. Об этом сообщили в The Washington Post со ссылкой на заявление дворца.

Сейчас состояние здоровья правителя не вызывает опасения.

Тест князя Альбера II на наличие коронавируса оказался положительным, - написано в сообщении из дворца.

Там же указано, что личный врач князя следит за его здоровьем. Этим же занимаются и специалисты Госпитального центра княгини Грейс.

Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей заболел коронавирусом.

Видео: YouTube / 60 Minutes