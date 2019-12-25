Книгу о лидере группы "Зоопарк" представят в Петербурге

Событие запланировано на 7 ноября.

Получила дату презентация в Петербурге новой книги журналиста Александра Кушнира "Майк Науменко. Бегство из зоопарка", Она состоится 7 ноября в Санкт-Петербургском Доме книги на Невском проспекте.

Представители писателя рассказали Piter.tv, что исследовательская работа над книгой началась вскоре после смерти лидера группы "Зоопарк" в рамках серии интервью для книги "100 магнитоальбомов советского рока", в которую вошли и главы про творчество группы "Зоопарк".

В течение последних лет Александр Кушнир провел множество эксклюзивных интервью с родственниками Майка, его друзьями, музыкантами "Зоопарка", организаторами квартирных концертов и знаковых фестивалей, звукорежиссерами, редакторами подпольных рок-журналов. В книге – сотни уникальных фотографий и насыщенное деталями исследование стремительного взлета и еще более стремительного падения ленинградской рок-звезды.

Ранее Piter.tv опубликовал большое интервью с автором книги, журналистом Александром Кушниром.

Фото: mike-zoo.kiev.ua