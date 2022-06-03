Сенатор России считает защиту жизни одной из основных прав человека.

Российский сенатор Андрей Клишас объяснил, почему нельзя решить вопрос смертной казни на референдуме. В эфире авторской программы председатель профильного комитета СФ по вопросам конституционного законодательства и государственного строительства дал комментарий журналисту радио Sputnik.

Наверное, у какой-то части общества есть запрос на отмену моратория на смертную казнь. Но хочу сказать, что у нас достаточно понятная и четкая конституционная, правовая ситуация по этому вопросу. Никакого моратория, отмены, запрета быть не может. Андрей Клишас, сенатор РФ

Политик напомнил зрителям эфира о том, что Конституционный суд России принял решение, основываясь на гарантиях прав человека не быть приговоренным к смерти. Это гарантия считается одной из основных, поэтому Клишас не видит возможным при помощи федерального, конституционного закона или народного референдума преодолеть эту правовую ситуацию. Сенатор назвал смертную казнь недопустимой в обществе. По мнению эксперта, для России является большим достижением тот факт, что уже около четверти века по стране действует запрет на такой вид наказания. Позитивный эффект затрагивает правовую систему в целом.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

