Клип Манижи набрал более 4,5 млн просмотров на YouTube-канале "Евровидения"

Клип Манижи на песню Russian women, с которой певица будет представлять Россию на "Евровидении-2021", набрал более 4,5 млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. По этому показателю певица заняла второе место среди всех участников конкурса.
Видео было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 10 марта. По просмотрам ролик уступает лишь клипу сербской группы Hurricane на песню Loco Loco, который посмотрели более 4,7 млн раз.
"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участие примут исполнители из 41 страны. Конкурс пройдет в офлайн-формате.
Ранее мы писали, что Следственный комитет проверит песню Манижи для "Евровидения".
Фото: Instagram / manizha
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