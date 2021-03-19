Клип Манижи набрал более 4,5 млн просмотров на YouTube-канале "Евровидения"

Ролик стал вторым по популярности среди всех участников конкурса.

Клип Манижи на песню Russian women, с которой певица будет представлять Россию на "Евровидении-2021", набрал более 4,5 млн просмотров на официальном YouTube-канале конкурса. По этому показателю певица заняла второе место среди всех участников конкурса.

Видео было опубликовано на YouTube-канале "Евровидения" 10 марта. По просмотрам ролик уступает лишь клипу сербской группы Hurricane на песню Loco Loco, который посмотрели более 4,7 млн раз.

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участие примут исполнители из 41 страны. Конкурс пройдет в офлайн-формате.

Ранее мы писали, что Следственный комитет проверит песню Манижи для "Евровидения".

Фото: Instagram / manizha