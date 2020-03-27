Клип Линдеманна на русском языке набрал почти 2 млн просмотров на YouTube

Песня "Любимый город" в исполнении немецкого музыканта прозвучит в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

Клип немецкого музыканта и лидера рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна на песню "Любимый город" набрал почти 2 млн просмотров на YouTube. Ролик появился в сети 22 апреля.

Композиция Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского прозвучит в фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев". В клипе Линдеманн предстает перед зрителями в образе летчика. Он делает мертвые петли и другие опасные виражи на истребителе. Всю песню немецкий музыкант поет на русском языке.

Премьера фильма "Девятаев" состоится 29 апреля. Действие разворачивается летом 1944 года. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Перед ним стоит выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает третье – побег.

Главную роль в фильме сыграл Павел Прилучный. В съемках картины участвовал сын Михаила Девятаева Александр.

Видео: YouTube / Till Lindemann