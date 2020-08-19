Клинтон назвал Белый дом при Трампе "эпицентром урагана"

Экс-президент поддержал кандидата от демократов Джо Байдена.

Билл Клинтон назвал Белый дом при Дональде Трампе "эпицентром урагана". Об этом американский политик рассказал во время выступления на видеоконференции перед жителями города Милуоки штата Висконсин. Бывший президент США обвинил действующего главу государства в том, что тот не умеет налаживать "последовательное управление".

Дональд Трамп заявляет, что США занимают лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился Билл Клинтон, бывший президент США

Клинтон отметил, что во время кризиса Овальный кабинет в Белом доме должен принять на себя роль командного центра. Сейчас же он, по словам спикера, является "эпицентром урагана". Политик отметил, что Трамп решил не признавать свою ответственность и перекладывать вину на других.

Мишель Обама считает, что Байден на посту президента сумеет вывести США из кризиса.

Видео: Youtube/NBC News



