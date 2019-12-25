  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального
Сегодня, 13:38
187
matveyvn

Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

0 0

Политик дал согласие на публикацию отчёта.

Немецкая клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Отмечается, что медики подтвердили результаты исследования лаборатории вооруженных сил Германии. Они показали, что Навального отравили боевым отравляющим веществом типа "Новичок". Официальный диагноз: тяжёлое отравление ингибитором холинэстеразы.

В тексте сказано, что Навальный дал согласие на публикацию отчёта.

Ранее Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.

Фото: Instagram / navalny

Теги: отравление навального, шарите
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии