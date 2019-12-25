Клиника Charite опубликовала отчет о лечении Навального

Немецкая клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet отчет о лечении российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Отмечается, что медики подтвердили результаты исследования лаборатории вооруженных сил Германии. Они показали, что Навального отравили боевым отравляющим веществом типа "Новичок". Официальный диагноз: тяжёлое отравление ингибитором холинэстеразы.
В тексте сказано, что Навальный дал согласие на публикацию отчёта.
Ранее Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.
Фото: Instagram / navalny
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