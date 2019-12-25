Климов: Россия признает ДНР и ЛНР в фактических границах

Как уточнил сенатор, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен СФ во вторник, 22 февраля.

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в её фактических границах. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Как уточнил сенатор, вопрос о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками будет рассмотрен СФ во вторник, 22 февраля. По словам Климова, речь идет о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах.

Все остальное находится за рамками юридических действий. Андрей Климов, зампред комитета СФ по международным делам

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Их лидеры подписали договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ.

Ранее мы сообщили, что российский фондовый рынок за день упал на 10,5%.

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