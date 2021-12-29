Клиенты "Сбера" теперь могут снимать наличные в банкоматах с помощью мобильного приложения

В 2021 году эту функцию протестировали.

Клиенты "Сбербанка" теперь смогут снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты, а также гаджета с бесконтактным модулем NFC. Для этого можно будет использовать мобильное приложение. Функция была протестирована еще в 2021 году. Сейчас она подключена к более чем 23 тыс. банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для того, чтобы снять наличные таким способом, в меню банкомата необходимо выбрать "Снятие через Сбербанк Онлайн". Далее необходимо отсканировать появившийся на экране QR-код с помощью мобильного приложения на смартфоне. Затем вводится необходимая сумма денег, а также нужно выбрать счет, с которого средства спишут.

Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь есть возможность "безпластикового" обслуживания для клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем. Андрей Жарский, вице-президент по продажам блока "Сеть продаж"

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Фото: Piter.TV