Почти 50 человек пострадали от укусов клещей в Ленобласти за первую половину апреля

Первой жертвой кровососов стал ребёнок.

За первые 2 недели апреля в Ленобласти зарегистрировано 49 случаев укусов клещей, в 17-ти из которых пострадали дети. Об этом сообщила главный санитарный врач 47-ого региона Ольга Историк.

Специалист отметила, что в этом году кровососы активизировались рано. Первое присасывание произошло 7 апреля в Кингисеппском районе, от него пострадал ребёнок.

На прошлой неделе в Ленобласти было зафиксировано 7 случаев укусов клещей, а за 2 выходных дня это количество увеличилось почти на 40.

По словам Историк, статистика говорит о том, что более 1% клещей в Ленобласти выступают переносчиками энцефалита. Для защиты от болезни необходима вакцинация, которую лучше проводить в первых месяцах осени, либо перед началом лета.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как уберечь детей от клещей.

Видео: Правительство Ленобласти