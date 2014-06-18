В Ленобласти зафиксировано полтора десятка случаев клещевого боррелиоза

В общей сложности с начала сезона с кровососами столкнулись более 3 тыс. человек в регионе.

В начала сезона в Ленинградской области зафиксировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Об этом информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В общей сложности с начала сезонной активности клещей было зарегистрировано 3137 присасываний кровососов к человеку. Это превышает цифры за аналогичный период 2022 года на 18,5%. При этом, от клещей пострадало 669детей: этот показатель превышает прошлогодний на 6,7%.

Также в ведомстве отметили, что самые агрессивные кровососы обитают в Тихвинском районе: там от них пострадали 526 человек. Затем следуют Гатчинский (412 человек), Волховский (248 человек), Бокситогорский (244 человека), Кингисеппский (240 человек) и Подпорожский (239 человек). Вакцинировались против болезни 31 888 человек, из них 14 083 детей.

Ранее мы сообщили о том, что до 2025 года Ленобласть получит 64,5 млрд рублей на газификацию.

Фото: Pxhere (Egor Kamelev)