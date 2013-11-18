До 2025 года Ленобласть получит 64,5 млрд рублей на газификацию

Инвестиции региону поступят от ПАО "Газпром".

ПАО "Газпром" направит 6,5 млрд рублей инвестиций на реализацию программы газификации Ленинградской области до 2025 года. Такое заявление сделал заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский в ходе мероприятий по подключению к природному газу племзавода "Гомонтово".

Руководитель отметил большой потенциал догазификации у региона. Техническая возможность процедур есть у 47 тыс. домовладений. Кроме того, удалось заключить и обработать практически 26 тыс. заявок, обеспечить приём газа в почти 13 тыс. домовладений.

По словам Пахомвского, общий объём инвестиций в газопроводы на территории Ленобласти составит 86 млрд рублей: частично деньги поступят из регионалного бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти газифицировано крупнейшее молочное хозяйство.

Фото: Правительство Ленобласти