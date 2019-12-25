Смотрители маяка на острове Большой Тютерс обнаружили клад

По соседству с маяком, во вспомогательном строении, где размещается электростанция, начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей.

Начальник маяка, расположенного на острове Большой Тютерс в Финском заливе (Ленинградская область), в ходе ремонтных работ обнаружил клад – почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

По соседству с маяком, во вспомогательном строении, где размещается электростанция, начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека – самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Деньги останутся в музее маяка на острове.

Два смотрителя маяка – единственные жители острова Большой Тютерс.

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Фото: ЗВО