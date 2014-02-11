Китайскому путешественнику понравились петербургские пышки

Не обошел стороной и традиционные блины, житель КНР сказал, что они "пахнут свежим молоком". Из напитков китаец выделил квас – у него "приятный кисловато-сладкий вкус".

Китаец-путешественник оценил петербургские пышки. Об этом сообщает spbdnevnik.ru со ссылкой на портал WeChat.

Гость Петербурга отметил, что "пиршество на кончике языка" вызывает сочетание сахарной пудры и аромата тест. Однако не только пышки привели туриста в восторг, но и шаверма. Последнее блюдо ему понравилось, он отметил, что смесь мяса и овощей, завёрнутых в лепёшку и приправленных различными соусами, можно назвать идеальной уличной едой.

Не обошел стороной и традиционные блины, житель КНР сказал, что они "пахнут свежим молоком". Из напитков китаец выделил квас – у него "приятный кисловато-сладкий вкус".

Ранее британская журналистка The Telegraph рассказала о визите в Петербург. По словам Уилер, неоднозначное отношение Достоевского к Западу сохранилось и живет в современной России по сей день, несмотря на 21 век и явные изменения в стране и мире.

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