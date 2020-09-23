Британская журналистка The Telegraph рассказала о визите в Петербург

По словам Уилер, неоднозначное отношение Достоевского к Западу сохранилось и живет в современной России по сей день, несмотря на 21 век и явные изменения в стране и мире.

Впечатлением от посещения Северной столицы поделилась Сара Уилер, британская журналистка The Telegraph. В своей публикации она рассказала, что Петербург Достоевского не имеет ничего общего с нынешними туристическими улицами города.

Для того чтобы узнать настоящий город и его атмосферу, стоит посещать менее известные места. Так, журналистка отправилась изучать Литейный проспект. Она посетила мрачный внутренний двор, где Раскольников из "Преступления и наказания" зарубил топором старуху-процентщицу. Затем дошла до здания полиции на Садовой, в котором главный герой романа признавался в своих преступлениях.

По словам Уилер, неоднозначное отношение Достоевского к Западу сохранилось и живет в современной России по сей день, несмотря на 21 век и явные изменения в стране и мире. Она отметила, что лучший вариант экскурсии — это самостоятельная пешая прогулка, что и сделала Сара Уилер.

Журналистка отметила, что Северная столица подходит в качестве отправной точки, чтобы исследовать север России к западу от Урала.

Ранее мы писали, что на Биржевой линии появился сад Хаяо Миядзаки.

Фото: pexels

