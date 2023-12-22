Китайский визовый центр в Петербурге временно закроют

Изменения вступят в силу в связи с празднованием Китайского Нового года.

Петербуржцев предупредили о временном закрытии китайского визового центра. Информация опубликована на сайте организации.

Так, центр будет недоступен для горожан в период с 10 по 18 февраля в связи с празднованием Китайского Нового года. Получение виз будет перенесено на другие даты.

В 2024 году Китайский Новый год выпал на субботу, 10 февраля. Праздник будет продолжаться до 24 февраля, так как традиционно жители Поднебесной отмечают его более двух недель.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских школах будут изучать китайский язык в онлайн-формате.

Фото: Pxhere