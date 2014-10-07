Зонд успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци.

Китайский аппарат "Чанъэ-6" доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Во вторник, 25 июня, аппарат успешно приземлился на посадочной площадке Сыцзыванци в автономном районе Внутренняя Монголия. "Чанъэ-6" был запущен 3 мая, а спустя месяц прилунился в запланированном районе в бассейне Южный полюс – Эйткен, где выполнил сбор образцов грунта.

Ранее мы сообщали, что китайский зонд "Чанъэ-6" собрал грунт с обратной стороны Луны.

Видео: YouTube / Bloomberg Television