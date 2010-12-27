Китайская девочка погибла при попытке повторить эксперимент блогера

Девочка хотела приготовить попкорн в алюминиевой банке и получила ожог 96% тела.

Девочка по имени Жеже (Zhezhe) из Китая погибла, пытаясь повторить эксперимент с приготовлением попкорна, который она увидела у популярной китайской блогерши Мис Йе (Ms Yeah). Об этом написал BBC.

По данным издания, 14-летняя Жеже с ее 12-летней подругой Сяоюй (Xiaoyu) хотели приготовить попкорн в алюминиевой банке. После инцидента блогерша заявила, что девочки не полностью скопировали данный способ. Мис Йе использовала одну алюминиевую банку, где были зерна попкорна. Эта банку девушка нагревала спиртовкой. Девочки-подростки использовали две металлических банки, и у них не было спиртовки, поэтому они разогревали спирт прямо в банках. Искра попала в емкость со спиртом, он взорвался.

Подростки получили сильные ожоги. У Жеже обгорело 96% тела, и она умерла в больнице. Сяоюй пострадала меньше: у нее обгорело 13% тела, ей понадобится пластическая операция. Блогерша согласилась выплатить семьям погибшей и пострадавшей компенсацию.

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Фото: Weibo